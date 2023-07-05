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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«100 يوم صحة».. الكشف على 4 آلاف مواطن بالوادي الجديد

قافله طبيه
قافله طبيه

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن مبادرة “100 يوم صحة” تواصل تقديم خدماتها الطبية على مستوى المحافظة من خلال الفرق الطبية والعيادات المتنقلة بمراكز المحافظة.

وقال محروس، في بيان اليوم، الأربعاء، إنه تم توقيع الكشف الطبي على أكثر من 4 آلاف مواطن بمبادرات صحة المرأة والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.

وأضاف أن الحملة تضم السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة والقوافل العلاجية، والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

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ولفت إلى أنه يوجد كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية والأنيميا بين الأطفال، وتنفيذ خطة عمل لتغطية الحملة لجميع مراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

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