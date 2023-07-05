بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «الدور الثاني».. 29 يوليو

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ الدور الثاني” ابتداءا من 29 يوليو 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يسمح لمن رسب في مادة أو مادتين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بدخول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ الدور الثاني”

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك بحضور عددا من قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم : الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

وضمت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، 22 طالبة من إجمالي 29 اسم في القائمة ، حيث احتلت الطالبات قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

جدير بالذكر أنه جاري تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/