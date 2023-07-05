عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 «الدور الثاني».. 29 يوليو

رضا حجازي
رضا حجازي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ الدور الثاني” ابتداءا من 29 يوليو 2023

 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يسمح لمن رسب في مادة أو مادتين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023  بدخول  امتحانات الدبلومات الفنية 2023 “ الدور الثاني”

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا لإعلان  نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك بحضور عددا من قيادات التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم : الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، و الدكتور محمد موسي عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

وضمت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ،  22 طالبة من إجمالي 29 اسم في القائمة ، حيث احتلت الطالبات قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

جدير بالذكر أنه جاري تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الدبلومات الفنية امتحانات نتيجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

البنات كسبت.. 22 طالبة في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

باقون للإعادة.. رسوب 41597 طالبا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

باحث بالشؤون الإسرائيلية: الاحتلال تنصل تماما من إقامة دولة فلسطينية

تفاصيل لأول مرة.. أمريكا توبخ أوكرانيا بسبب تفجير "نورد ستريم"

فرنسا.. إشعال النار في 80 سيارة خلال أعمال الشغب

البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط بالخليج لإطلاق نار

خلال مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023|حجازي : طورنا التعليم الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

تطير في السماء.. شاهد|سيارة كهربائية جديدة تلفت الأنظار وهذا سعرها وموعد طرحها

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

فيديو

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ