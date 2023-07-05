مجاني مع ChatGPT..مايكروسوفت تتيح لك قراءة أي محتوى مدفوع على الويب ببلاش

قدم محرك بحث Bing بينج من مايكروسوفت Microsoft ميزة جديدة لمستخدميه تتيح لك تصفح الويب بمساعدة أداة "تشات جي بي تي" ChatGPT المقدمة من شركة "أوبن إيه آي" OpenAI.

وفقا لتقرير موقع gizchina تسمى الميزة "تصفح الويب باستخدام بينج" وهي ميزة موجودة حاليًا في مرحلة الاختبار فقط، من خلالها يسمح للمستخدمين بمطالبة ChatGPT بتصفح الويب بالنيابة عنهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها. الميزة نفسها موجودة في روبوت بارد Bard من جوجل Google ، والتي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام.

ChatGPT Plus

ما هو تشات جي بي تي؟

ChatGPT هو روبوت محادثة يعمل من خلال تقنية تسمى الذكاء الاصطناعي التوليدي أي القادر على التفاعل والتعلم من المدخلات والتفاعلات مع البشر وتم تطويره بواسطة الشركة الأمريكية OpenAI المدعومة بتمويلات من "مايكروسوفت" يعتمد على نموذج اللغة الكبير الذي يحمل اسم كودي GPT-4 وهو قادر على توليد ردود شبيهة بالبشر عندما تدخل له سؤال. تم تصميم ChatGPT ليكون برنامج محادثة عام وشامل ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من المهام ، بما في ذلك الإجابة على الأسئلة وإنشاء نص وحتى كتابة التعليمات البرمجية.

ما هو محرك بينج؟

Bing هو محرك بحث على غرار محرك بحث جوجل وتم تطويره بواسطة Microsoft. إنه أحد أشهر محركات البحث في العالم ، مع ملايين المستخدمين كل يوم. اشتهر محرك Bing بشكل خاص بعد دمج بأداة الذكاء الاصطناعي ليتحول اسمه إلى BING AI ومعروف بواجهته المرتبة السهلة وقدرته على تقديم نتائج البحث ذات الصلة بسرعة.

كيف تستخدم "تصفح الويب مع بينج"؟

لاستخدام "التصفح باستخدام Bing" ، يحتاج المستخدمون إلى الاشتراك في ChatGPT Plus. يمكنهم بعد ذلك أن يطلبوا من ChatGPT تصفح الويب لهم عن طريق كتابة السؤال في نافذة الدردشة. سيقوم ChatGPT بعد ذلك بتصفح الويب وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها.

كيف يعمل "التصفح مع Bing"؟

تتيح ميزة "التصفح باستخدام Bing" للمستخدمين مطالبة ChatGPT بتصفح الويب بالنيابة عنهم. يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من ChatGPT العثور على معلومات في موضوع متخصص، وسيقوم ChatGPT بتصفح الويب وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها والميزة الكبرى لهذه الخاصية هي أنها تتيح لك قراءة أي محتوى يتطلب الاشتراك مجانا بدون دفع أي مصاريف إضافية لأن ChatGPT يخترق مثل هذه الصفحات ويقرأها ويقدم معلوماتها لك. الميزة قيد الاختبار حاليًا ، لذا فهي غير متاحة لجميع المستخدمين. وإليك طريقة تفعيلها :

طريقة تفعيل"اتصفح مع بينج" لقراءة محتوى مدفوع مجانا

اشترك: لاستخدام التصفح مع Bing ، عليك أولا الاشتراك في ChatGPT Plus. ثم فعل ميزة التصفح مع بينج من خلال التوجه إلى قسم الميزات الجديدة في الإعدادات ثم النقر على "GPT-4" في مبدل النموذج ، ثم اختيار "تصفح مع Bing" من القائمة المنسدلة.

ChatGPT Plus

اطرح سؤال: يمكن للمستخدمين بعد ذلك طرح سؤال على ChatGPT يتطلب جميع معلومات حول موضوع معين وكن محددا فيما تريده.

بحث Bing: عندما يتلقى ChatGPT سؤالاً يتطلب طرح بيانات أو معلومات لم تغذية الروبوت بها من قبل، تبدأ ميزة التصفح باستخدام Bing في العمل. يعمل تشات جي بي تس بالتكامل والتوازي مع محرك Bing ، ثم تُستخدم النتائج لمساعدة ChatGPT في توفير استجابات حديثة عن الموضوع المطروح للاستعلام.

تعد ميزة التصفح باستخدام Bing مفيدة بشكل خاص للأسئلة المتعلقة بالأحداث الجارية والمعلومات التي تتجاوز بيانات التدريب الأصلية لـ ChatGPT.