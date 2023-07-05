البحرية الأمريكية تتهم إيران بالهجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز

قالت البحرية الأمريكية، إن إيران أطلقت النار على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبل أن تتراجع بعد تدخلنا لإيقافها.

وأكدت، أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز .

وتابعت، إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

بحسب البحرية الأميركية، فإن إيران لم تطلق النار فقط على ناقلة النفط قرب مضيق هرمز، بل أيضا احتجزتها بالقوة وأجبرتها على التوجه إلى المياه الإيرانية.

وقالت البحرية الأميركية إن اسم الناقلة هو "نيوفي" وأنها ترفع علم بنما.

وأضافت أن هذه هي ثاني حادثة من نوعها تقوم بها إيران خلال الأيام الأخيرة، بعد أن احتجزت ناقلة أخرى ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.