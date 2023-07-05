جوزيف عطية وحمادة هلال في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد النجم اللبناني جوزيف عطية في لقاء يكشف فيه عن الجانب الآخر له ويتحدث لاول مرة عن حياته الشخصية وايضا يكشف عن مشاريعه الغنائية الجديدة داخل و خارج مصر ،كما تستعرض خلال الحلقة كواليس خاصة وحصرية مع نجوم مسلسل المداح وفي مقدمتهم بطل المسلسل حمادة هلال الذي يكشف عن الصعوبات التي واجهتهم وعن مصير الجزء الجديد من المسلسل في شهر رمضان القادم، ويكشف حماده عن حقيقة تقديمه لعمل سبنمائي في الفترة القادمة وتفاصيل اخرى عديدة.



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.