الروبوت الجراح.. خطة طب القاهرة للانضمام إلى عصر الذكاء الاصطناعي

عقدت كلية طب قصر العيني، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب"، لمناقشة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الطبية من تشخيص وعلاج وتدريب وتعليم وبحث علمي.

من جانبها قالت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، إن الثورة المعلوماتية وتطور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته أحد التحديات التى تواجه الممارسة الطبية والتعليم والبحث العلمى الطبى، وهذا يتطلب تطوير إدارة المنظومة الطبية وتحديد الأولويات؛ كما أنه ينتقل بالتعليم والتدريب الطبي لمراحل لا يمكن تصورها عند الكثير حتى من المتخصصين.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة عملت في السنوات الأخيرة على تسخير التكنولوجيا وإمكانيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مجالات عدة كالتعليم والتدريب ولها الريادة في ذلك ضمن استراتيجيتها كجامعة ذكية من الجيل الرابع.

وحرصت على إدخال أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة كالروبوت الجراحي بكلية الطب في مجال الرعاية الطبية ليؤدي خدمة مجانية لأول مرة للمواطن المصري لعمليات دقيقة، حيث تم إجراء أكثر من 50 عملية جراحية باستخدام الروبوت في تخصصات المسالك البولية والنساء والجراحة وأجهزة الأشعة التداخلية للأوعية الدموية وأجهزة المناظير التشخيصية والعلاجية. كما تتمتع كلية طب قصر العيني بوجود معامل المهارات والمحاكاة والتي تم افتتاحها الأعوام الماضية لتنمية المهارات الإكلينيكية والعلاجية للطلاب، وأيضًا وسائل التقييم لقاعات الامتحانات الإلكترونية التي تتسع لأكثر من 3000 جهاز كمبيوتر.