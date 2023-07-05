عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-7-2023

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه ، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 5-7-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب اليوم في مصر
 

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,185 جنيه للبيع و2,195  جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,497 جنيه للبيع و2,509 جنيه للشراء.

أخبار التوك شو| مفاجأة حالة الطقس وأسعار الذهب وبشرى الزراعة عن اللحوم والدواجن

تراجع محلي لأسعار الذهب وترقب عالمي لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,873 جنيه للبيع و 1,881 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,457 جنيه للبيع و 1,463 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,480 جنيه للبيع و 17,560 جنيه للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 77,661 جنيه للبيع و 78,017 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,497,143 جنيه للبيع، و 2,508,571 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.  
 

أسعار الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 14 الذهب عيار 18 الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

ترشيحاتنا

الكويت.. قرار عاجل من مؤسسة البترول بشأن إنتاج النفط

ظهور جين في الأفيال يحمي البشر من السرطان

طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني تجربة فريدة وأنفقنا 14 مليار جنيه في 10أشهر

الكل سيموت.. مأساة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي بشأن الهجوم المضاد

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لإنهاء الصراع في السودان

الجيش السوداني يكبد مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة في أم درمان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ