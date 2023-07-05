أخبار التوك شو| مفاجأة حالة الطقس وأسعار الذهب وبشرى الزراعة عن اللحوم والدواجن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم عن الأمس.. فيديو



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم عن أمس بنحو 2 درجة في معظم محافظات الجمهورية، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية وهي المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.



وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: "هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة، والطقس في فترة النهار سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط".

الزراعة تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن واللحوم



أسعار اللحوم والدواجن.. قال الدكتور خالد السلاموني، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن المنافذ الخاصة بقطاع الزراعة تركز على السلع الرئيسية التي تهم المواطن في الدرجة الأولى، ومنها السكر والأرز والبقوليات والخضر بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 20% تقريبًا.

وأضاف “السلاموني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” والمذاع عبر فضائية “المصرية”، اليوم الأربعاء، أن الوزراة تستهدف تقديم السلع بجودة ممتازة وبأسعار مناسبة، متابعًا أن أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة وصلت في السوق لـ 350 و400 جنيه، لكن وزارة الزراعة وفرتها بـ 225 جنيها، وذلك حتى الفترة ما قبل عيد الأضحى.

حجم الدمار في مخيم جنين بعد انسحاب قوات الاحتلال.. شاهد



قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مستشفى إسرائيلي أعلن أن مصابين في عملية تل أبيب التي وقعت بالأمس ما زالا في حالة خطيرة، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من داخل وأطراف وتخوم مخيم جنين، حيث رصدت مقاطع فيديو حجم الدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال مثل البنية التحتية والمصارف الصحي واختلاط خطوط المياه بها، كما أن قوات الاحتلال ضربت محولات الكهرباء.

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك



تشتهر مدينة نيويورك بـ تمثال الحرية منذ عام 1886، والذي يرمز إلى امرأة تحررت من الاستبداد تحمل بيدها اليمنى مشعلًا واليسرى تاريخ استقلال أمريكا، لكن تمثال الحرية يحمل معه قصة يعود أصلها لمصر، ونستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية “العربية”.

قام النحات الفرنسي فريديريك بارتولدي بزيارة إلى الشرق الأوسط، وتحديدًا مصر، في عام 1855، وخلال زيارته تأثر بالحضارة المصرية.

بتقنية النانو.. باحث يحاول اكتشاف علاج مستخرج من أوراق النباتات



كشف الدكتور مصطفى عبد الحكيم، باحث بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل اكتشاف علاج مستخرج من أوراق النباتات، قائلا إن المركز القومي للبحوث هو منزل للمراكز البحثية الممثلة لمصر، مشيرا إلى أنه من أجل القدرة على استخدام مركب يتم استخدامه لمعالجة السرطان، فهذا الأمر يأخذ سنوات وبروتوكولات صعبة جدا.



إجهز يا بطل.. تامر حسني يتفاعل مع متابع طالبه بمشاهدة فيلمه الجديد



كشف أحمد عبد الحليم، تفاصيل اللقطة الإنسانية من الفنان تامر حسني لمطالبته بمشاهدة فيلمه الجديد فى كومنت على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: “بعد ما الفنان تامر حسني بعتلي كومنت أجهز يا بطل بعد ما كتبت أني مكنش معايا تذكرة الفيلم الخاص به وأني كان نفسي أحضره”.

منافس تويتر.. ميتا تطلق تطبيق «ثريدز» للتدوينات الصغيرة



كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل إطلاق شركة ميتا لـ تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة، قائلا: إن تويتر حاليا في تراجع مستمر؛ نتيجة فرضه لقوانين جديدة ويتغير، ولكن ميتا لديها خبرة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة منصاتها، إضافة إلى التفكير التجاري الخاص بـ إيلون ماسك المالك الحالي لتويتر.

مفاجأة بشأن سعر جرام الذهب عيار 21



كشف عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أسعار الذهب منذ فترة.

وأضاف عمرو المغربي، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك انخفاض في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق، مستدركا أن هناك إقبال على شراء المشغولات الذهبية في الفترة الماضية، متابعا أن المشغولات الذهبية ها أفضل استثمار للمواطن.