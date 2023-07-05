طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني تجربة فريدة وأنفقنا 14 مليار جنيه في 10أشهر

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الفترة الماضية كان للمجتمع المدني دور هام في مساعدة الكثير من المواطنين بالمحافظات.

وأضاف طلعت عبد القوي، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن هناك 36 ألف جمعية و مؤسسة أهلية قامت بتوفيق أوضاعها، من أصل 52 ألف جمعية.

ولفت إلي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان له دور كبير، ويستحق جائزة نوبل، بسبب ما يقدمه من أعمل ومبادرات تخدم الكثير.

وأشار إلي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، تجربة جديدة وفريدة، وأنه خلال 10 أشهر تم انفاق 14 مليار جنيه على المواطنين الأكثر احتياجًا.

وأوضح أنه تم استهداف 30 مليون مواطن مصري، وقدم لهم خدمات في أكثر من صورة، وأن هناك أكثر من 250 ألف متطوع يقدم خدمات.

وتابع :" هناك 25 مليون أسرة حصلت على دعم غذائي، وهناك 5 ملايين حصلوا على علاج، و خدمات طبية، وهناك 150 ألف فدان تمت زراعتها لـ صغار الفلاحين ".