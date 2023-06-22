عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلعت عبد القوي: لابد من تشريعات تجرم العنف بجميع أنواعه.. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي هو أهم قضايا المجتمع المصري، وبه يحدث استقرار في الدولة.

وقال طلعت عبد القوي، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة الحوار الوطني، أنه سيتم رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، للتصديق على أهم القرارات الت سيتم الخروج بها.

 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا بد أن يكون هناك تشريعات تجرم العنف بجميع أنواعه، إضافة إلى الدور التوعوي لرجال الدين، والإعلام

 

 تمكين المرأه اقتصاديا واجتماعيا

وأشار طلعت عبد القوي إلى أن تمكين المرأه اقتصاديا واجتماعيا، وقلة نسبة الفقر، يساعد على الاستقرار الاسري والمجتمعي.

طلعت عبد القوى الحوار الوطني الاستقرار الاسري والتماسك المجتمعي تشريعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

غدا.. فصل الكهرباء عن مناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة الدورية

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

الصور الأولى لسيدة فاقوس قاتلة نجلها

موسيماني مهاجمًا صن داونز: كان عليه إقصاء الأهلي من دوري الأبطال

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

ترشيحاتنا

تمكين المرأة اقتصاديا وقانون موحد للعنف.. 6 توصيات للجنة الأسرة بالحوار الوطني

ليس الزمالك.. طارق حامد يتلقى عرضا مصريا بـ 30 مليون جنيه بالموسم

مستشار الأمن الإسرائيلي يبحث مع الخارجية الأمريكية وقف التصعيد مع الفلسطينيين

لتجنب كارثة.. أوكرانيا تنفذ أكبر حملة إصلاحات في التاريخ الحديث |تفاصيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد دعوة وأفضل 100 دعاء مستجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

فيديو

الجو حر كنت جيت بالمايوه.. ذلة لسان شيرين عبدالوهاب بالسعودية تجعلها في مرمى النقد

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ