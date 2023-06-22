طلعت عبد القوي: لابد من تشريعات تجرم العنف بجميع أنواعه.. فيديو

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي هو أهم قضايا المجتمع المصري، وبه يحدث استقرار في الدولة.

وقال طلعت عبد القوي، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة الحوار الوطني، أنه سيتم رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية، للتصديق على أهم القرارات الت سيتم الخروج بها.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا بد أن يكون هناك تشريعات تجرم العنف بجميع أنواعه، إضافة إلى الدور التوعوي لرجال الدين، والإعلام

تمكين المرأه اقتصاديا واجتماعيا

وأشار طلعت عبد القوي إلى أن تمكين المرأه اقتصاديا واجتماعيا، وقلة نسبة الفقر، يساعد على الاستقرار الاسري والمجتمعي.