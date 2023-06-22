طلعت عبد القوي: قصور الثقافة عددها كبير جدا فى مصر.. ويجب تقييمها

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: “نستفيد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى هذه الفترة، وهناك الأن 10 أعضاء يستطيعون أن يؤسسوا جمعية أهلية، ونريد أن نتوسع فى قاعدة المثقفين فى الثقافة”.

وأضاف طلعت عبد القوي، خلال كلمته اليوم بإحدي جلسات الحوار الوطني، أن قصور الثقافة عددها كبير جدا فى مصر، موضحا أنه يجب عمل تقييم ما لها وما عليها.

وتابع أن مجلس النواب أول أمس أصدر قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية من أجل توحيد كل الكيانات، موضحا أنه سيقوم هذا القانون بعمل نقلة كبيرة جدا.