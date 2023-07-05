طلعت عبد القوي: إنجازات الدولة في 10 سنوات مضت تحتاج للترويج.. فيديو

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، التحديات التي تقابل عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ولفتت الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن الشائعات من أبرز التحديات التي تحتاج جلسات تتبنى قضايا المجتمع الأهلي في الحوار الوطني، مشيرا إلى ضرورة وجود ما يسمى بـ الصندوق الأهلي الخاص بالمجتمع الأهلي.

وأكد عبد القوي أن هناك تدخلا من الدولة ممثلا في وزارة المالية؛ للحصول على الأموال التي تدخل إلى الصندوق، خاصة وأن التمويل وصل لمستوى جيد في الفترة الحالية، مطالبا بعمل الجمعيات الأهلية في دور الداعم للمواطنين بالخدمات المادية والمعنوية.

وتابع طلعت عبد القوي: التحالف يقدم خدمات طبية للمواطنين بشكل مجاني تمام، بالإضافة إلى توعية المواطنين بشأن القضايا المجتمعية ومناهضة الشائعات، عبر الحوار المجتمعي مع مختلف الفئات الشعبية بكل المحافظات، ورفع الطلبات الشعبية لمجلس أمناء الحوار الوطني.

واستكمل عضو مجلس النواب: إنجازات الدولة في 10 سنوات مضت في قطاع الطرق والطاقة والمياه وغيرها تحتاج للتسويق والترويج، مشيدا بمبادرة حياة كريمة التي وصفت بـ مشروع القرن.

واختتم: كل الخدمات وصلت للقرى الآن عبر حياة كريمة، والفترة المقبلة سنشهد هجرة المواطنين من المدينة للقرية، عكس الماضي، وذلك بسبب قلة أسعار الخدمات وتنوعها.

