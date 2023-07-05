الجمارك تنفي خبر وقف استيراد بعض السلع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعى صفحة منسوبة للجريدة الرسمية متضمنة منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عددا من السلع .



وصرح د. علاء عز بانه بمجرد النظر يتضح بأن هذا الخبر مزيف وهدفة اثارة البلبلة حيث ان المنشورات لا تنشر بالجريدة الرسمية، كما أن صاحب الاختصاص في حظر الاستيراد هو وزير التجارة والصناعة، كما ان مثل تلك القرارات يجب ان تتضمن البد الججمركى للصنف وليس فقط ذكر السلعة

ورغم ذلك فقد تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذى أكد عدم صحة هذا المنشور وعدم اختصاص الجمارك من الأصل

ويناشد اتحاد الغرف التجارية كافة منتسبية من تجار وصناع ومؤدى خدمات أبناء مصر الاوفياء ودعامة الاقتصاد توخى الحذر في هذه المرحلة من مثل نلك الممارسات التي تستهدف الاضرار بالاقتصاد المصرى واثارة البلبلة في الأسواق.

كما يناشد الاعلام المصرى الوفى، التحقق من مثل تلك الاخبار المدسوسة من المصادر الرسمية واولهم العدد الاصلى من تلك الجريدة الرسمية والجهة المنسوب اليها اصدار مثل تلك المنشورات والوزارات المعنية