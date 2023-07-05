لن ترحل بالمجان.. رئيس باريس سان جيرمان يوجه صدمة مدوية لـ مبابي

وجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة مدوية للاعبه كيليان مبابي، بشأن الرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وقال الخليفي في تصريحات خلال الموتمر الصحفي لتقديم “إنريكي” المدير الفني الجديد للفريق: “الموقف واضح، كيليان نريده ان يبقى اذا كانت رغبته البقاء”.

وأضاف: “نريد مبابي ان يبقى لكن عليه ان يوقع عقدًا جديدًا ، لا يمكن أن يغادر بالمجان، هو قال ذلك بنفسه”.

واختتم: “لا تنسوا ان مبابي هو افضل لاعب في العالم ، وباريس نادي فرنسي وهو في بلده ، كما وعدنا هو قال لن اغادر بلا مقابل، اذا تمكن احدًا ما من تغيير رأيه اليوم هذا ليس خطئي ، لا نريد أفضل لاعب في العالم ان يغادر، هذا واضح”.