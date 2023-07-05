أمريكا تكذب.. وكالة الأنباء الإيرانية تنفي احتجاز ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

قالت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم، إن مصدرا عسكريا مطلعا ينفي سعي قوارب إيرانية احتجاز ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، إن القوات الأمريكية منعت إيران من احتجاز ناقلتي نفط قرب عمان.

وأضافت البحرية الأمريكية، أن إيران أطلقت النار على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبل أن تتراجع بعد تدخلنا لإيقافها.

وأكدت، أن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز.

وتابعت، إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

بحسب البحرية الأمريكية، فإن إيران لم تطلق النار فقط على ناقلة النفط قرب مضيق هرمز، بل أيضا احتجزتها بالقوة وأجبرتها على التوجه إلى المياه الإيرانية.