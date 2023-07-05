أحمد المسلماني: المشروعات القارية موضع اهتمام مصر خلال رئاستها للنيباد

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المنظمات الدولية يكون لديها أجهزة ووكالات، مثل الأمم المتحدة لديها عدة أجهزة ووكالات داخل المؤسسة نفسها سواء أجهزة سياسية أو اقتصادية أو غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأفريقي لديه مؤسسات وأجهزة، وأهم هذه الأجهزة النيباد، وهي الوكالة الأفريقية للتنمية.

وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تسلمت رئاسة النيباد في عام 2023، إذ تسلم الرئيس السيسي رئاسة الوكالة، ومصر مستمرة فيها لمدة عامين، موضحا أن تلك المؤسسة تهتم بكل القضايا التنموية في أفريقيا، سواء الزراعة، أو الاتصالات والمعلومات، أو البنية التحتية العابرة للحدود، والعديد من المرافق المختلفة، والموارد الطبيعية، والموارد البشرية، والتعليم، وقضايا أخرى كثيرة وعديدة.

وتابع أحمد المسلماني، أن مصر تسلمت الرئاسة في شهر فبراير الماضي، وتحدث الرئيس السيسي عن رؤية مصر لرئاسة النيباد في السياق الأول هو تنفيذ المشروعات القارية لأجندة أفريقيا 2063، وهو مشروع ضخم داخله العديد من المشروعات، منها مشروعات قارية، مثل مشروع القاهرة كيب تاون، وهو طريق رئيسي يصل القاهرة إلى آخر مكان في أفريقيا، إذ يبدأ بالإسكندرية، ثم القاهرة، ثم أسوان، ثم يصل إلى كيب تاون آخر دولة في القارة الأفريقية.

وأردف، أن الرئيس السيسي تحدث عن أن المشروعات القارية هي موضع اهتمام مصر خلال فترة رئاستها للنيباد، كما أنه كان هناك مفاوضات حول عقد اتفاقية تجارة حرة أفريقية، ولكن لم تتم حتى الآن، إذ أن كل دولة لديها حسابات خاصة في هذا الأمر، ولكن الرئيس السيسي أكد أن مصر ستدفع بقوة من أجل توقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، وهي الخاصة بتحرير التجارة داخل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث أيضا عن رؤية مصر لتنمية البنية التحتية في أفريقيا، إذ أن أي تنمية تحتاج إلى الطرق وتحتاج إلى المرافق الأساسية، واللوجستيات الكافية، وبالتالي فإن مصر تسعى لعمل بنية أساسية للدول، إذ أنه لا يوجد تنمية بدون بنية أساسية.

