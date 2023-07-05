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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتقان يسيطر علي تونس.. ماذا يحدث؟

تونس علم
تونس علم

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن حالة من الاحتقان تسيطر على مدينة سبيطلة بولاية القصرين  إثر مقتل شاب اليوم  الأربعاء 5 يوليو .

ونشبت  مواجهات بين عدد من شباب سبيطلة ورجال الأمن في شوارع الجهة، حيث تمّ غلق الطريق وإشعال العجلات المطاطية ورشق الأمن بالحجارة، ممّا اضطرّ الشرطة إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.


وفق تصريح المعتمد الأوّل بولاية القصرين أحمد الحامدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإنّ  المناوشات اندلعت بعد مداهمة وحدات أمنية محلّا مخصّصا للرهان الإلكتروني بسبيطلة.

وأضاف الحامدي أنّه “بعد تحوّل الأمن إلى منزل صاحب المحل المذكور، عمد الأخير إلى جمع جيرانه واستهدفوا الأمنيين باستعمال بنادق صيد، ممّا اضطر الوحدات الأمنية إلى الردّ عليهم بإستعمال الغاز المسيل للدموع”، وفق تعبيره.

وقال أيضا إنّ المناوشات أسفرت عن وفاة الشاب أحمد السولي (24 عاما) “بالرش” في انتظار صدور تقرير الطبّ الشرعي بعد نقل الجثة إلى المستشفى.

كما أوردت مصادر إعلامية محلية خبر اقتحام عدد من الشباب المستودع البلدي والاستيلاء على عدد من الدراجات النارية والاعتداء على السيارات.

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