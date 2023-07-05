تونس.. اشتباكات بين مواطنين ومهاجرين غير نظاميين في صفاقس

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن وحدات من الحرس الوطني بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة تواصل البحث وملاحقة عدد من الأشخاص أصيلي دول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك إثر تهشيمهم لحافلة قادمة من ولاية صفاقس بمدخل المعتمدية وفرارهم.

كما قام مواطنون الاشتباك مع عدد منهم والقبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية.



وكانت أعداد كبيرة من المهاجرين غير آل نظاميين توافدت من دول جنوب الصحراء اليوم على محطة قطارات بصفاقس من أجل المغادرة دون تحديد وجهتهم.

وسبق أن أكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي الاحتفاظ بأحد عشر شخصا ثم بمجموعة ثانية متكوّنة من اثني عشر شخصا من أجل الإقامة على غير الصيغ الشرعية.

كما أصدرت النيابة بطاقات إيداع بالسجن في حق 33 منهم، فيما يمثل اليوم أمام المحكمة 22 من المهاجرين غير النظاميين.

وقال المصمودي إنّه تم الاحتفاظ بأربعة تونسيين من أجل إيواء أجانب دون الإعلام بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادا كبيرة منهم مع توفير عمارة للغرض وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم فيه أجنبي وعمد إلى السرقة والتهديد.

