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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. اشتباكات بين مواطنين ومهاجرين غير نظاميين في صفاقس

تونس - علم
تونس - علم

أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن وحدات من الحرس الوطني بمعتمدية زانوش من ولاية قفصة تواصل البحث وملاحقة عدد من الأشخاص أصيلي دول أفريقيا جنوب الصحراء وذلك إثر تهشيمهم لحافلة قادمة من ولاية صفاقس بمدخل المعتمدية وفرارهم.

كما قام مواطنون الاشتباك مع عدد منهم والقبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية.  

وكانت أعداد كبيرة من المهاجرين غير آل نظاميين توافدت من دول جنوب الصحراء اليوم على محطة قطارات بصفاقس من أجل المغادرة دون تحديد وجهتهم.

وسبق أن أكّد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي الاحتفاظ بأحد عشر شخصا ثم بمجموعة ثانية متكوّنة من اثني عشر شخصا من أجل الإقامة على غير الصيغ الشرعية.

كما أصدرت النيابة بطاقات إيداع بالسجن في حق 33 منهم، فيما يمثل اليوم أمام المحكمة 22 من المهاجرين غير النظاميين.

وقال المصمودي إنّه تم الاحتفاظ بأربعة تونسيين من أجل إيواء أجانب دون الإعلام بعد أن اتضح أنهم يستقبلون أعدادا كبيرة منهم مع توفير عمارة للغرض وتم أيضا الاحتفاظ بتونسي تبين أنه دخل منزلا يقيم فيه أجنبي وعمد إلى السرقة والتهديد.
 

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تونس المحكمة الابتدائية الحرس الوطني إفريقيا جنوب الصحراء مدينة صفاقس محطة قطار ولاية صفاقس

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