مركز تدريب التجارة الخارجية: إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للأسواق العالمية

قالت ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن مشروع التدريب خطوة نحو التصدير مبادرة يتبناها مركز تدريب التجارة الخارجية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة من أجل إعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للأسواق العالمية.

وأضافت "كامل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن هذا المشروع يتم تنفيذه في إطار تنفيذ إتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات.

وتابعت ماري كامل، أن من خلال هذا المشروع يتم استهداف 600 متدرب من المصدرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الذين لديهم رغبة في التوجه ناحية التصدير، وسيتم تنفيذ هذا المشروع في مختلف محافظات الجمهورية.