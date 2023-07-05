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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يؤكد التزام مصر بتقوية العلاقات الإقليمية وبناء تكامل اقتصادي قاري

صدى البلد

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية تضع التنمية الاقتصادية بالقارة الأفريقية ضمن أهم أولوياتها وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات بين دول القارة وزيادة التجارة البينية الافريقية، بالإضافة إلى تطوير مشروعات البنية التحتية ودعم خطط التصنيع القاري، لافتا الى التزام الدولة المصرية بالقيام بدور محوري لتقوية العلاقات الاقليمية وبناء تكامل اقتصادي قاري.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عنه الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري خلال مشاركته بفعالية تدشين واطلاق النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الافريقية IATF الذي تستضيفه مصر للمرة الثانية خلال الفترة من ٩-١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، وذلك بحضور أولوسيجون أوباسانجو رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الافريقي للتجارة البينية 2023 والرئيس الأسبق لدولة نيجيريا، والدكتور بنيدكت اوراما رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "افريكسيم بنك" والسفير البرت موتشانجا مفوض الاتحاد الافريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن و وامكيلي ميني الامين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA.

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وأشار الوزير الى أن معرض التجارة البينية الافريقي يعكس التزام دول القارة السمراء بتعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA.

وأعرب سمير عن تقديره للبنك الافريقي للتصدير والاستيراد على جهوده الكبيرة للإعداد للمعرض الافريقي للتجارة البينية 2023 والذي يعد الحدث الأول على الصعيدين التجاري والاقتصادي بالقارة الافريقية منذ إطلاق نسخته الاولى عام 2018 والتي عقدت بالقاهرة وشهدت مشاركة 42 دولة و1100 عارض وعقد صفقات تجارية بقيمة 32 مليار دولار.

ولفت سمير الى ان المعرض يعقد هذا العام في ظل تحديات اقتصادية عالمية نتج عنها فرص ضخمة، مشيرا الى ان القارة الافريقية كانت تتعافى من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا عندما بدأت الازمة الروسية الاوكرانية والتي كان لها تأثير سلبي على مصر وكافة الدول الافريقية وهو ما استوجب العمل على ايجاد حلول غير تقليدية بالتعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم البنك الافريقي للتصدير والاستيراد وغيره من المؤسسات لمساعدة القطاع الخاص بالدول الافريقية على التغلب على هذه التحديات.

ومن جانبه أكد  اولوسيجون أوباسانجو رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 ان استضافة مصر للمعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثه تمثل فرصة كبيرة لكافة الدول الأفريقية لتعزيز التبادل التجاري القاري، مشيرا الى انه من المتوقع ان يشارك بالمعرض أكثر من 1600 عارض من القارة الافريقية الى جانب عارضين من جميع بلدان العالم، كما انه من المتوقع ان تصل الصفقات التجارية والاستثمارية 43 مليار دولار.

ونوه الي ان المعرض الافريقي للتجارة البينية حقق نجاحا كبيرا فى نسخته الاولي والتى عقدت بمصر وكذا في نسخته الثانية بدولة جنوب افريقيا، مشيرا الى انه من المتوقع ان تشهد النسخة الثالثة للمعرض نجاحاً كبيراً ومشاركات افريقية وعالمية متميزة.

 

اتفاقية التجارة الحرة أحمد سمير وزير التجارة أفريكسيم بنك الاستثمارات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

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