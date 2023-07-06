التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

زعمت جروبات شاومينج على تليجرام فجر اليوم ، تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بهدف لفت انتباه طلاب الثانوية العامة 2023 و تشجيعهم على دفع الاموال املا في تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مما يؤدي في النهاية لتربح شاومينج بخبر كاذب .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أكبر دليل على كذب خبر تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن شاومينج ادعى هذا الادعاء في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 الماضية وثبت كذبه منذ بدء الامتحانات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لأن جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأميناً مشدداً بالتعاون مع الجهات الامنية ، وبالتالي لا مجال للتسريب نهائياً.

ويؤدي في التاسعة من صباح اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة الأجنبية الاولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.