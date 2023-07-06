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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

زعمت جروبات شاومينج على تليجرام فجر اليوم ، تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بهدف لفت انتباه طلاب الثانوية العامة 2023 و تشجيعهم على دفع الاموال املا في تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مما يؤدي في النهاية لتربح شاومينج بخبر كاذب .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أكبر دليل على كذب خبر تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن شاومينج ادعى هذا الادعاء في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 الماضية وثبت كذبه منذ بدء الامتحانات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  ، لأن جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأميناً مشدداً بالتعاون مع الجهات الامنية ، وبالتالي لا مجال للتسريب نهائياً.

ويؤدي في التاسعة من صباح اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية امتحان اللغة الأجنبية الاولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

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