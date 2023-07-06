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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريك الرحلة.. عمرو السولية يوجه رسالة لحمدي فتحي

عمرو السوليه وحمدي
عمرو السوليه وحمدي فتحي

شارك عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، صور مع حمدي فتحي نجم الفريق بعد انتقاله إلى الوكرة القطري. وذلك عبر حسابه علي موقع "انستجرام".


ونشر عمرو السوليه ، صور له بصحبة حمدي فتحي وكتب قائلا: "لو هتكلم عنك مش هوفيك حقك وشهادتي فيك مجروحة طولعمرك راجل وأخ الواحد بيتشرف بيه في أي مكان عمرك مبخلت بنقطة عرق واحدة لاعيب كبير وشريك الرحلة ربنا يعلم أنا زعلان قد إيه إنكمشيت وفى نفس الوقت بتمنالك كل خير وربنا يكرمك في إللى جای هتوحشنی یا صاحبی بس سلام يا صاحبي لنا عودة".
 

ونشر فتحي منشورا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” كتب خلاله:"شكراً النادي الاهلي شكراً الادارة شكراً جمهورالنادي الأهلي العظيم ".

 

وأضاف:" فخور إني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً علي حبكم و دعمكم اللا منتهي . ربنا وحده اللي يعلمكنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير ، بتمني لكم كل التوفيق دايماً ".

 

واختتم قائلًا:"وأخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمنيليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعودين .. و لنا عودة ".

الوكرة القطرى النادي الأهلي سلام يا صاحبي رحلة عمر عمرو السولية فيس بوك لاعب النادي الاهلي يوجة رسالة حمدي فتحي

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