نويل روبنسون: انبهرت بالأهرامات.. ويوجه رسالة للشعب المصري بالعربي

‏قال التيك توكر الألماني نويل روبنسون إن أكثر فيديو أعجبه له في مصر كان أمام الأهرامات لأنها كانت المرة الأولى التي يرى فيها الأهرامات في الحقيقة وكانت لحظة رائعة.

وتابع نويل روبنسون خلال لقائه مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه دائما ما كان يرى الأهرامات في مرحلة الطفولة في التلفزيون وفي المدرسة لكن مشاهدتها في الحقيقة شيء رائع لأنها ضخمة جدا لذلك أراد عمل مقطع فيديو أمامها وهذا كان هدفه الأكبر في مصر كان مجرد تصوير فيديو أمام الأهرامات وكان سعيدا للغاية لأنه فعل ذلك.

التيك توكر نويل روبنسون

وأضاف أنه الموضوع لم يكن متعلق بالرقص فقط بقدر ما كان متعلق بالمكان نفسه لأنه يذهب إلى العديد من الأماكن لكن مصر لها مكانة خاصة جدا وشعر بذلك بمجرد وصوله والناس كانت مرحبة به جدا ووجه الشكر للشعب المصري، وقال لهم باللغة العربية "شكرا".