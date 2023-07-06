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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي صحيح.. فيديو

صدى البلد

 


أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن هدف الإسماعيلي في الأهلي صحيح تمامًا في اللقاء الذي انتهي بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف محمد صلاح عبد الفتاح ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الكرة لم تلمس يد لاعب الإسماعيلي، وأن الهدف صحيح، ويؤخذ على أحمد الغندور حكم المباراة عدم طلبه لطاقم تحكيم الفيديو إعادة اللعبة أكثر من مره بزاوية مختلفة حتي يستطيع اتخاذ القرار الصحيح وهذا الاستعجال غير مفهوم.

وأشار محمد صلاح، إلى أن الحكم أحمد الغندور يتحمل المسؤلية الكاملة لهذا القرار الخاطئ، بسبب عدم تمركزه في المكان الصحيح حتى تتضح له الرؤية جيداً.

وتابع محمد صلاح، أن المستوي الذي ظهر به الحكام تلك الفترة غير مؤهل قائلاً « التحكيم بيظلم نفسه مش بيظلم الفرق».

https://www.youtube.com/watch?v=DPiN5XmAaCg

الدوري الممتاز الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح مسابقة الدوري الممتاز لاعب الإسماعيلي

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