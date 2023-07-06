شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لباهر المحمدي:انفعالك على محمد هاني غير مقبول



قال شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، أن النادي الأهلي استحق الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، بجدارة في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف شريف عبد الفضيل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن خالد عبد الفتاح ظهر بمستوي متميز مع الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي، مؤكداً أنه لاعب جوكر فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن مستوي محمد مجدي أفشة تطور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قائلاً: «أفشه في مباراة الإسماعيلي ظهر بمستوي متميز ولعب دور وسط المدافع جيد».

وعن الهدف الملغي لنادي الإسماعيلي علق عبد الفضيل، قال «رد فعل محمد حسن لاعب الإسماعيلي عقب التسجيل يؤكد أن الكرة لمست يده حيث لم يعترض اللاعب بعد إلغاء الحكم أحمد الغندور للهدف»



وتابع عبد الفضيل، أن هناك بعض الأشخاص داخل نادي الإسماعيلي خرجت في القنوات الفضائية تصرح وتهاجم كي تغطي على هزيمة الدراويش أمام الأهلي وتأزم موقف الفريق في جدول الدوري.



وعن أزمة محمد هاني وباهر المحمدي علق عبد الفضيل، : « باهر المحمد خدته الحماسة أثناء اللقاء بعدما دخل في اشتباك لفظي مع جماهير الأهلي، وانفعاله غير مقبول».

وأشار عبد الفضيل، إلى أن نادي الإسماعيلي سيتواجد في الدوري الموسم المقبل، ولن يهبط للقسم الثاني، مؤكداً أن غزل المحلة والداخلية وأسوان أقرب الأندية التي ستهبط للقسم الثاني.



https://www.youtube.com/watch?v=W23jKxp4yuc