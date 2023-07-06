عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لباهر المحمدي:انفعالك على محمد هاني غير مقبول

صدى البلد

 


قال شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق، أن النادي الأهلي استحق الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، بجدارة في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف شريف عبد الفضيل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن خالد عبد الفتاح ظهر بمستوي متميز مع الأهلي خلال مباراة الإسماعيلي، مؤكداً أنه لاعب جوكر فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأشار عبد الفضيل، إلى أن مستوي محمد مجدي أفشة تطور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قائلاً: «أفشه في مباراة الإسماعيلي ظهر بمستوي متميز ولعب دور وسط المدافع جيد».

وعن الهدف الملغي لنادي الإسماعيلي علق عبد الفضيل، قال «رد فعل محمد حسن لاعب الإسماعيلي عقب التسجيل يؤكد أن الكرة لمست يده حيث لم يعترض اللاعب بعد إلغاء الحكم أحمد الغندور للهدف»

 


وتابع عبد الفضيل، أن هناك بعض الأشخاص داخل نادي الإسماعيلي خرجت في القنوات الفضائية تصرح وتهاجم كي تغطي على هزيمة الدراويش أمام الأهلي وتأزم موقف الفريق في جدول الدوري.

 


وعن أزمة محمد هاني وباهر المحمدي علق عبد الفضيل، : « باهر المحمد خدته الحماسة أثناء اللقاء بعدما دخل في اشتباك لفظي مع جماهير الأهلي، وانفعاله غير مقبول».

وأشار عبد الفضيل، إلى أن نادي الإسماعيلي سيتواجد في الدوري الموسم المقبل، ولن يهبط للقسم الثاني، مؤكداً أن غزل المحلة والداخلية وأسوان أقرب الأندية التي ستهبط للقسم الثاني.


https://www.youtube.com/watch?v=W23jKxp4yuc

الأهلى الاسماعيلي السويسري مارسيل كولر الدوري الممتاز النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

ترشيحاتنا

عضو مجلس إدارة الأهلي يتدخل لحسم صفقة إمام عاشور

تهديد شديد اللهجة من أمريكا ضد إيران بعد حادث خليج عمان

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 يوليو

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في العمرانية لـ 4 سبتمبر

ماذا يحل للخاطب بعد قراءة الفاتحة؟.. رؤية 3 أجزاء بجسد خطيبته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لمسافرين يسببان هلعا بمطار لسبب غير متوقع.. شاهد

طرق طبيعية تخلصك من فضلات البطن

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ