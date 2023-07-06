محمد شيحة ينفعل على الهواء: تعرضنا لظلم أمام الأهلي.. فيديو

قال محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الإسماعيلي السابق، أن الدراويش تعرض لظلم تحكيمي في مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وأضاف محمد شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،« أنا نزلت للحكام بعد الماتش قولت ليه انت ليه بتظلمني،الحكام بيجيلهم شلل لما يروحوا للفار وانا عاوز أعرف الحكم توفيق السيد مسنود من مين زي ما هو بيقول».



وتابع محمد شيحة، أن جماهير الأهلي قامت بالهجوم على اللاعبين الإسماعيلي طيلة اللقاء، قائلاً «أعاتب على جماهير الأهلي، أيه كميه الكره ده، سب لجماهير الإسماعيلي وسب لمدينة الإسماعيلية وبورسعيد، أيه كمية الكره ده، جماهير الأهلي عندهم مشكلة، وبطالب وزير الداخلية واتحاد الكرة بنقل مباريات الإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية».

وطالب محمد شيحة، من إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية حق الإسماعيلي في الظلم الذي تعرض له النادي خلال الفترة الحالية، مؤكداً أنه مطمئن على بقاء الإسماعيلي في الدوري رغم تلك الأزمة.

https://www.youtube.com/watch?v=NVfCjH27cKM