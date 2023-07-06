ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

يحتوي التين على مجموعة متميزة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" الذي يشارك في تفعيل آلية تصنيع كرات الدم الحمراء، ويساعد في استقلاب "البروتينات"، ويسهل امتصاص معدن "المغنزيوم " و يساعد في تنظيم الضغط الشرياني، وخفض كوليسترول الدم، وفي الوقاية من سرطان القولون وعلاج الإمساك.

وفيما يلي 10 فوائد للجسم عند تناول فاكهة التين وفقا لموقع هيلثى..

التين مصدر غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب6 والبوتاسيوم والكالسيوم ومواد أخرى وتناوله يساعد على تنشيط الجسم.

2- يخلص من الوزن الزائد

فهو مصدر غني بالألياف ويشعرك بالشبع ويساعد على كبح الرغبة بتناول الطعام ويمنع الجلوكوز في الدم من التحول إلى دهون وبالتالي يمنع زيادة الوزن.

3- يمنع الإمساك

يعتبر التين الطازج أو المجفف مصدراً غنياً للألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

4- خفض الكولسترول

تساعد ألياف البكتين الموجودة في التين على تخفيض الوزن مما يساعد على تقليل الدهون والكوليسترول في الدم.

5- يحمي العظام

يحتوي التين ما يقرب 79 ملغ من الكالسيوم و كميات كبيرة من البوتاسيوم والمغنزيوم و على كميات صغيرة من الفوسفور. وتلعب كل هذه العناصر الغذائية دوراً هاماً في تقوية العظام.

6- يحسن من صحة الجهاز الهضمي

التين غني بالألياف الغذائية ويحتوي على كمية مناسبة من السكريات البسيطة للمساعدة في تحسين جودة بروبيوتيك في القناة الهضمية وتعزيز حركية الأمعاء.

7- مصدر غني من المواد المضادة للأكسدة

كل كوب من التين يوفر أكثر من 50٪ من الاحتياجات اليومية من مضادات الأكسدة في شكل مركبات الفلافونويد بولي الفينول بما في ذلك الكاروتينات و اللوتين والعفص وحمض كلوجينك. وتمنع هذه المواد الكيميائية تمنع ضرر الطفرات الجينية للخلايا.

8- يمنع الأمراض الالتهابية والسرطانات الأولية

إن الاستهلاك المنتظم للتين يمنع حدوث العديد من الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل والأمراض الروماتيزمية. والعديد من أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والرحم والقولون وسرطان البروستات.

9- يعزز نشاط الدماغ ويحسن التركيز

التين مصدر غني من السكريات البسيطة الطبيعية بما في ذلك الجلوكوزو الفركتوز وسكر اللبن التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفر الطاقة الفورية للجسم.و هذا يحسن نشاط المخ ويعزز الإدراك و التركيز.

10- يمنع الحساسية

تناول ثمرة من التين يوميا تمنع أعراض الحساسية. فهي ثمار شديدة القلوية غنية بمركب نشط يسمى حمض الكلوروجينيك. الذي يساعد على تحسين المناعة ويحمي الجسم من المواد المسببة للحساسية.

