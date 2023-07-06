3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الحميس 6 يوليو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

عن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضح هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لـ أشعة الشمس؛ لأنه يزيد من الشعور بـ ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن الطقس يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا هو ما يزيد من الإحساس بزيادة حرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى بالقاهرة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 35 25

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 33 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 23

دمياط 29 22

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 30 22

رفح 29 22

رأس سدر 36 23

نخل 35 17

كاترين 33 16

الطور 35 24

طابا 35 25

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 30 23

مطروح 29 22

السلوم 31 21

سيوة 35 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 37 29

حلايب 34 28

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

الوادى الجديد 40 27

أبوسمبل 40 27