عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الحميس 6 يوليو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

عن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضح هيئة الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لـ أشعة الشمس؛ لأنه يزيد من الشعور بـ ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن الطقس يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة نهارا هو ما يزيد من الإحساس بزيادة حرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى بالقاهرة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 وأسوان العظمى 41 والصغرى 28.

 


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 35 25
بنهــــا 34 24
دمنهور 32 23
وادى النطرون 35 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 23
دمياط 29 22
بورسعيد 30 22
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 23
العريش 30 22
رفح 29 22
رأس سدر 36 23
نخل 35 17
كاترين 33 16
الطور 35 24
طابا 35 25
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 22
السلوم 31 21
سيوة 35 25
رأس غارب 38 27
الغردقة 38 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 39 28
شلاتين 37 29
حلايب 34 28
أبو رماد 35 28
رأس حدربة 33 27
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 25
المنيا 36 25
أسيوط 37 26
سوهاج 38 26
قنا 39 27
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
الوادى الجديد 40 27
أبوسمبل 40 27

الأرصاد هيئة الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. وزير الكهرباء يخص صدى البلد بتصريح عن العدادات القديمة

جهاد جريشة يعلن مفاجأة بشأن هدفيّ الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 6-7-2023

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. كلمات للتذلل والخشوع بين يدي الله

بعد ضبط 20 تاجرا.. عقوبات مشددة لبائعي السجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية

بينهم أطفال.. وفاة 24 شخصًا في جوهانسبرج جراء تسرب غاز

أمين الفتوى يحسم الجدل حول الحج بالميتافيرس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

بالأحضان.. كارول سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بمكون غير متوقع.. امرأة تتخلص من ابتلاعها لعظمة دجاج .. اعرف التفاصيل

بالحمالات.. فستان مايا دياب يضعها فى مأزق

فيديو

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ