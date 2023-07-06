بسبب حجز الطائرة.. رد فعل صادم لعجوز في مطار بالمكسيك

فقدت سيدة عجوز أعصابها في مطار مكسيكو سيتي الدولي عندما أخبرها وكيل شركة طيران منخفضة التكلفة أن حجز رحلتها مفقود.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، دمرت ماريا جوادالوبي، 56 عاما 4 أجهزة كمبيوتر و4 ماسحات ضوئية في مكتب التذاكر.

ماذا حدث؟

طلب مسؤول التذاكر من السيدة الاتصال بالشركة لاسترداد نقودها، لكنها استمرت في الجدال مع العمال حتي رمت الأجهزة التكنولوجية على الأرض وسط صدمة المسافرين.

وعلى الفور، احتجز المسؤولون في المطار الراكبة التي حاولت الفرار من المطار متهمة إياها بإتلاف المعدات وكذلك الإخلال بعامل الأمان داخل المطار.