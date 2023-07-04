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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

فيديو صادم..انهيار
فيديو صادم..انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

انهارت راكبة على متن طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز في دالاس، ثالث أكبر مدن ولاية تكساس وتاسع أكبر مدن الولايات المتحدة الأمريكية. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الثلاثاء، فقد حقق مقطع فيديو انهيار المرأة على متن الطائرة الأمريكية ملايين المشاهدات خاصة على تطبيق “تيك توك”. 

راكبة تتسبب في أزمة 

ولفت الصحيفة البريطانية إلى أن التعليق على مقطع الفيديو أوضح أن انهيار الراكبة تسبب في أزمة للطائرة حيث تأخرت الرحلة 3 ساعات بسبب ما فعلته. 

وعن تفاصيل ما حدث، ادعت الراكبة أن شخصا ما في الجزء الخلفي من الطائرة ليس رجلا حقيقا، كما أدار الركاب رؤوسهم إلى مؤخرة الطائرة للتحقق.

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