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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين

صدى البلد

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إدانة الرابطة ، لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في دولة فلسطين التي تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح البريئة.
 

وأوضح في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، أهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوض فرص الحل وتدفع ثمنها الأرواح البريئة، مجددا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي المحتلة.
 

وتقدم الأمين العام بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولحكومة فلسطين وشعبها العزيز، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

 

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