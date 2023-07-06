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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

16 يوليو بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة

صدى البلد


 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16/7/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

ولفت وزير الإسكان إلى أن طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة يأتي في إطار توجهات الدولة لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، وتحقيق رغبة المواطنين فى تملك الأراضى بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 أرقام (3 – 4 – 8 – 9 – 11 – 16 – 17 – 24 – 25 – 27 – 31 – 32 – 35 – 36 – 41 – 44 – 47 – 48 – 50 – 51 – 52 – 56 – 60 – 61 – 63 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89 – 90 – 93 – 96 – 97 – 100 – 104 – 105 – 108 – 109 - 111)، يوم الأحد 16/7/2023، والقطع أرقام ( 115 – 118 – 127 – 129 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 168 – 169 – 170 – 171 - 172)، يوم الإثنين 17/7/2023، والقطع أرقام (173 – 174 – 175 – 176 – 178 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 204 – 205 – 206 – 207 - 208)، يوم الثلاثاء 18/7/2023.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 3 أرقام (1 – 2 – 5 – 9 – 10 – 12 – 21 – 24 – 26 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 49 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 70 – 71 – 72 - 73 )، يوم الأربعاء 19/7/2023، والقطع من 74 : 113، يوم الأحد 23/7/2023، والقطع من 114 : 154، عدا أرقام 124 و 128 و 133، يوم الإثنين 24/7/2023، والقطع بالمجاورة 4 من 15 : 57، عدا رقمي 44 و 52، يوم الثلاثاء 25/7/2023، والقطع من 58 : 99، عدا رقمي 82 و 87، يوم الأربعاء 26/7/2023، والقطع من 100 : 118، عدا أرقام 102 و 113 و 116 و 117، يوم الأحد 30/7/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمجاورة 6 من 3 : 55، عدا أرقام 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 14 و 15 و 16 و 31 و 48 و 54، يوم الإثنين 31/7/2023، وسيتم تسليم القطع أرقام (56 – 57 – 58 – 62 – 65 – 66 – 74 – 75 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 86 – 92 – 93 – 96 – 97 – 103 – 105 – 106 – 107 – 110 – 113 – 114 – 116 – 117 – 118 – 119 – 121 – 122 – 125 – 126 – 127 – 130 – 133 – 134 – 136 – 137 – 138 – 140 – 142 – 144 – 145)، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع بالمجاورة 7 أرقام (4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 29 – 33 – 34 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45 – 46 – 48 – 52 - 53)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع أرقام (55 – 56 – 63 – 64 – 65 – 67 – 72 – 74 – 75 – 84 – 88 – 89 – 94 – 104 – 107 – 108 – 112 – 115 – 117 – 118 – 122 – 125 – 129 – 130 – 135 – 136 – 137 – 140 – 141 – 143 - 145)، يوم الخميس 3/8/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 6/8/2023 : الثلاثاء 8/8/2023، لمن تحلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.  
 

أراضي الإسكان المميز الدكتور عاصم الجزار المجتمعات العمرانية المدن الجديدة

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16 يوليو بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة

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