هيفاء وهبي تطرح أحدث أغنياتها «ما بضعفش» .. اليوم

تستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "ما بضعفش" وذلك اليوم الخميس .

وشاركت هيفاء وهبي متابعيها مقطع فيديو قصير عبر حسابها بتطبيق انستجرام من أغنية ما بضعفش وكتبت هيفاء: "انتظروا أغنية ما بضعفش يوم الخميس الموافق 6 يوليو".

كشفت المحامية اللبنانية بشري خليل عن تفاصيل لأول مرة عن طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب .

وقالت المحامية اللبنانية الشهيرة بشري خليل إن هيفاء وهبي رفضت أن تقوم بكتابة تنازل رسمي عن رؤية ابنتها الوحيدة زينب عقب طلاقها، حتي لا يؤثر على نفسية ابنتها فيما بعد حين تشاهد تنازلاً من والدتها عن رؤيتها .

وقالت المحامية بشري خليل إن هيفاء وهبي قامت بطلب الطلاق من والد ابنتها الوحيدة زينب ، ولكنها تعهدت بعدم اللجوء الى القضاء من أجل رفع قضية رؤية أو حضانة .

وكان آخر اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.