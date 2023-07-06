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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار يسببها التكييف.. كسل دائم وأمراض خطيرة

التعرض للتكيف
التعرض للتكيف

الكثيرون من الأشخاص مع ارتفاع درجة الحرارة يستخدمون مكيف الهواء فى الصيف بصفة مستمرة وخاصة ليلا ، ويبقى المكيف هو الحل المثالي لتخفيف شدة الحرارة، لكن ما الآثار السلبية للمكيف ، وماهي الأمراض التي يسببها وتصيب الإنسان وفقاً لموقع Livestrong سوف نرصد لكم أضرار المكيف على صحة الإنسان.

 

أثبتت العديد من الدراسات أن لهواء المكيفات وغازاته والجراثيم التي تحتويها تأثيرا على أعصاب الإنسان، وأيضاً يعد الانتقال من جو حار لبارد أو بالعكس سببا في إرهاق الجهاز العصبي، والتعرض للتكييف في حال العرق يؤدي إلى إصابة الجهاز العصبي الإنباتي بالإرهاق.

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أهم أضرار استخدام هواء المكيف:

 


آلام العظام والمفاصل:

أمراض يسببها مكيف الهواء أبرزها آلام العظام والمفاصل، فيمكن أن يؤدي التعرض المستمر للمكيف إلى آلام في مختلف مناطق الجسم، ومن ضمنها آلام الظهر والبطن وغيرها، وذلك نتيجة الإصابة بألم فى العظام  لا يقتصر الأمر على هذه الآلام، بل يمكن أن تحدث تشنجات في العضلات وتيبس الأطراف.

 

مشاكل في الجهاز التنفسي:


البقاء تحت مكيف الهواء فترة طويلة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي في الأنف والحلق والعينين، مثل جفاف الحلق والتهاب الأنف وانسداد الأنف ، بالإضافة للغبار المتراكم في مكيف الهواء على بكتيريا فيلقية تتسبب في مرض الفيالقة الذي يصيب الجهاز التنفسي.

 

 مشاكل العين:

يحمل المكيف أضرار كثيرة لصحة العينين، كون الهواء الجاف الذي يصدر منه يعمل على جفاف العين وزيادة تهيج العين والحكة، كما يمكن ان يزيد المكيف من مشاكل التهاب الملتحمة والتهاب الجفن في العين.

 

 زيادة الالتهابات:

يمكن ان يزيد المكيف من حدة الالتهابات في الجسم خاصة التهاب الحلق واللوزتين ونزلات البرد، كما يمكن ان يؤدي للاصابة بالتهابات المسالك البولية، وبشكل عام يعتبر المكيف مطراً بالصحة خاصة عند قضاء وقت طويل في اماكن مكيفة وباردة.

 

الصداع:

يتسبب التعرض المستمر للمكيف في المنزل؛ للإصابة بالصداع خاصة في حال كانت المدة طويلة،حيث الجفاف والتيار الهوائي قد يؤديان إلى إصابة الشخص بالصداع، أو نوبة صداع حاد لدى مرضى الصداع النصفي.

 

الكسل والخمول:

يؤدي التعرض للمكيف لوقت طويل لزيادة الشعور بالكسل والخمول، ما يجعل المرء غير قادر على القيام بالانشطة اليومية المطلوبة منه.قد يؤدي البقاء فترة طويلة في غرفة مكيفة إلى الشعور بالخمول.

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