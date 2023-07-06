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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما السن المثالية للحمل؟ استشارى يجيب

ما السن المثالي للحمل؟
ما السن المثالي للحمل؟

قالت الدكتورة هند محمد، استشارى النساء والتوليد، إن السن المثالية للحمل  تختلف من امرأة لأخرى، وتعتمد على الصحة العامة للمرأة والتاريخ الطبي لها، وعادةً، يمكن للمرأة أن الحمل بأمان في سن العشرينات وحتى الأربعينات، ولكن هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها.

وأوضحت الدكتورة هند محمد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه على سبيل المثال، يمكن للنساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين أن يكون لديهن صعوبة في الحمل، ويمكن أن يزيد خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية أثناء الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والولادة المبكرة. 

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ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق حمل صحي وآمن؟

هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق حمل صحي وآمن، وهي كما يلي:

1- زيارة الطبيب: يجب على المرأة الحامل الراغبة في التخطيط للحمل أن تزور طبيبها لتقييم صحتها العامة والتاريخ الطبي وتحديد إذا كانت مستعدة للحمل وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق حمل صحي وآمن.

2- الحفاظ على وزن صحي: يجب على المرأة الحامل الراغبة في التخطيط للحمل الحفاظ على وزن صحي، وذلك من خلال تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

3- تجنب المخاطر الصحية: يجب على المرأة الحامل الراغبة في التخطيط للحمل تجنب المخاطر الصحية، مثل التدخين واستخدام المخدرات وتعاطي الكحول والتعرض للمواد الكيميائية الخطرة.

4- تناول المكملات الغذائية: يمكن للمرأة الحامل الراغبة في التخطيط للحمل تناول المكملات الغذائية المناسبة، مثل الفيتامينات والمعادن وحمض الفوليك، وذلك للمساعدة في تحقيق حمل صحي وآمن.

5- العناية بالصحة النفسية: يجب على المرأة الحامل الراغبة في التخطيط للحمل العناية بالصحة النفسية، وذلك من خلال الحصول على الدعم النفسي اللازم والتخفيف من التوتر والقلق.

6- مراقبة الحمل: بمجرد حدوث الحمل، يجب على المرأة الحامل مراقبة صحتها والجنين والحصول على الرعاية الصحية اللازمة من قبل الطبيب المختص.

جدير بالذكر أن بعض الدراسات وجدت أن هناك زيادة في خطر تشوهات الولادة عند النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين لذلك، يجب على المرأة الحامل الراغبة في التخطيط للحمل أن تستشير طبيبها لتقييم صحتها العامة والتاريخ الطبي وتحديد إذا كانت مستعدة للحمل وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق حمل صحي وآمن.

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