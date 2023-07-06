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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الترمس في البيت

طريقة عمل الترمس
طريقة عمل الترمس في البيت

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الترمس في البيت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الترمس.

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المقادير لعمل الترمس في البيت

   1 كيلو ترمس مر كبير الحبة
   ماء للنقع
   للتقديم :
   ملح
   كمّون
   عصير ليمون
   شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الترمس في البيت

   نغسل الترمس ثم ننقعه في الماء لمدة 48 ساعة و يجب تغيير ماء النقع كل 6 ساعات تقريباً لنتخلص من الطعم المر فيه .
   بعد مرور 48 ساعة نغسل الترمس و نضعه في ماء السلق و عند الغليان نغطيه و نتركه لمدة 45 دقيقة تقريباً .
   عندما ينضج الترمس ننقله مباشرة ً الى الماء البارد و ننقعه لمدة يومين بعد السلق مع تغيير الماء كل فترة لنتخلص من الطعم المر نهائياً .
   التقديم :
   نضع الترمس في طبق التقديم و نضيف الكمون و الملح و الليمون و الشطة و نقدمه للعائلة و الاصدقاء .

المقادير لعمل الترمس في البيت المقادير لعمل الترمس طريقة عمل الترمس طريقة عمل الترمس في البيت ​​​​​​​health

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