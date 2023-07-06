تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الترمس في البيت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الترمس.
المقادير لعمل الترمس في البيت
1 كيلو ترمس مر كبير الحبة
ماء للنقع
للتقديم :
ملح
كمّون
عصير ليمون
شطة حسب الرغبة
طريقة عمل الترمس في البيت
نغسل الترمس ثم ننقعه في الماء لمدة 48 ساعة و يجب تغيير ماء النقع كل 6 ساعات تقريباً لنتخلص من الطعم المر فيه .
بعد مرور 48 ساعة نغسل الترمس و نضعه في ماء السلق و عند الغليان نغطيه و نتركه لمدة 45 دقيقة تقريباً .
عندما ينضج الترمس ننقله مباشرة ً الى الماء البارد و ننقعه لمدة يومين بعد السلق مع تغيير الماء كل فترة لنتخلص من الطعم المر نهائياً .
التقديم :
نضع الترمس في طبق التقديم و نضيف الكمون و الملح و الليمون و الشطة و نقدمه للعائلة و الاصدقاء .