تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الترمس في البيت بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الترمس.

المقادير لعمل الترمس في البيت

1 كيلو ترمس مر كبير الحبة

ماء للنقع

للتقديم :

ملح

كمّون

عصير ليمون

شطة حسب الرغبة

طريقة عمل الترمس في البيت

نغسل الترمس ثم ننقعه في الماء لمدة 48 ساعة و يجب تغيير ماء النقع كل 6 ساعات تقريباً لنتخلص من الطعم المر فيه .

بعد مرور 48 ساعة نغسل الترمس و نضعه في ماء السلق و عند الغليان نغطيه و نتركه لمدة 45 دقيقة تقريباً .

عندما ينضج الترمس ننقله مباشرة ً الى الماء البارد و ننقعه لمدة يومين بعد السلق مع تغيير الماء كل فترة لنتخلص من الطعم المر نهائياً .

التقديم :

نضع الترمس في طبق التقديم و نضيف الكمون و الملح و الليمون و الشطة و نقدمه للعائلة و الاصدقاء .