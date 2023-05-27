ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

يعتبر الترمس من المسليات الشهية واللذيذة، ولكن هناك بعض الأشخاص يتناولون الترمس بقشرة، ويشهرون فيما بعد بألم في المعدة، فهل يتسبب تناول قشر الترمس بأضرار صحية.

مخاطر تناول قشر الترمس

وعلق الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، أنه على الرغم من فوائد تناول الترمس ولكن قد يتسبب تناول القشرة في بعض الإضرار عند الإفراط في تناوله.

وأفاد صلاح في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إن قشور الترمس تحتوي على البروتينات. لذا فهي تحمل نفس أهمية الترمس، وتساعد على خفض ضغط الدم.

وأوضح صلاح، أن تناول قشور الترمس تساعد على تقوية العضلات، وذلك بسبب أحتوائها على نسبة عالية من البروتينات، التي قد تساهم في ضبط ضغط الدم، ونسبة السكر.

مخاطر تناول قشر الترمس

وأشار صلاح، إلى أن البروتينات الموجود بقشر الترمس تساعد على التئام الجروح، ولكن يمكن استبداله بفيتامين E.

ولكن خبير التغذية الصحية من عدم الإكثار من تناوله لأنه يسبب قرح بالمعدة، وقرحة على جدار المريء، بالإضافة لعسر الهضم.