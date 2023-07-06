علشان بيحبه.. معجب يطلب من ماشين جن كيلي أن يضربه على وجهه

انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو للمغني العالمي ماشين جن كيلي، وهو يقوم بضرب أحد الحضور فى حفلته الأخيرة .

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث وجد ماشين جن كيلي، أحد الحضور يحمل لافتة: "أنا جئت من المكسيك إلى هنا كي تضربني في وجهي".

ماشين جن كيلي

حيث علق ماشين جن كيلي على اللافته خلال الحفل قائلًا: "لماذا تريدني أن أضربك"، ليرد المعجب "أحبك".

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والمثير فى الامر ان ماشين جن كيلي قام بتلبية طلب المعجب بالفعل، وقام بضربه فى وجهه اثناء تقديم أحدي الاغاني .

ليست هذه المرة الاولي الرابر الأمريكي ماشين جن كيلي الجدل ، فقد قام بذلك منذ فترة مع إعلان خطوبته.

حيث تقدم الرابر الأمريكي ماشين جن كيلي لخطبة الممثلة والموديل الشهير ميجان فوكس، بعد حوالي عامين من الارتباط والظهور العلني والتقاط الصور المثيرة سويا أمام كاميرات الصحافة والإعلام.

وأعلنت ميجان فوكس التي تبلغ من العمر 35 عاما عبر حسابها على تطبيق انستجرام، خبر خطبتها، ونشرت صورة للطريقة الرومانسية التي تقدم بها ماشين جن للارتباط الرسمي منها.

وقالت ميجان فوكس في منشورها، إنها شربا من دماء بعضهما البعض تحت إحدى الشجرات السحرية لتوثيق هذه اللحظة بعدما تشاركا سويا في العديد من المشاعر الحزينة ولحظات الضحك والتضحيات والانشغال في العمل وكثير من حب.

فيما شارك ماشين جن كيلي الذي يبلغ من العمر 31 عاما فيديو لخطيبته بعدما ارتدت الخاتم المميز الذي تقدم لخطبتها به.

وقال إنه تقدم لخطبتها في نفس المكان الذي اعترفا فيه بحبهما، بالخاتم الذي صمم من الماس والزمرد حجري ميلادهما، ليترابطان سويا دلالة على حبهما وشراكتهما العاطفية.