غرفة الطباعة والتغليف تشارك بمعرض Nunu Defile في 28 يوليو

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس نديم إلياس، المشاركة في معرض Nunu Defile والذي يقام في أرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2023، وذلك في إطار خطة الغرفة للتواجد في المعارض التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع.

وقالت غرفة الطباعة والتغليف، في بيان اليوم، الخميس، إن الطباعة لها دور مهم في صناعة الملابس بمختلف أنواعها، وهناك تشابك مباشر بين القطاعين، حيث يعتبر الاهتمام بالطباعة والتغليف أحد أهم أبواب دعم وزيادة الصادرات في قطاع الملابس لأن التغليف الجيد والطباعة المناسبة تعتبر العنوان الرئيسي للمنتج.

وذكرت غرفة الطباعة والتغليف، أن الشركات الأعضاء في الغرفة يمكنهم الاشتراك في المعرض بخصم يصل إلي 25% لعمل لقاءات ثنائية مع الشركات المختلفة من قطاع الملابس الجاهزة، خاصة أن كلا القطاعين مكمل للآخر.

وأوضحت الغرفة أن نمو قطاع صناعة الطباعة والتغليف ينعكس على القطاعات الأخرى بالإيجاب، حيث يدعم نمو وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، مثل الملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات، ويضيف قطاع التغليف والتعبئة قيمة لهذه القطاعات من خلال تعزيز وظائفها وجودتها.

وأشارت إلى أن التعبئة والتغليف تعتبر المرحلة المكملة لمرحلة الإنتاج بالملابس وهى التى تكمل المظهر العام لقطع الملابس المصنعة لتكون فى أفضل صورة عند الوصول يد المستهلك سواء في السوق المصري أو الخارجي، ما يزيد من الكفاءة التسويقية.

يشار إلى أن صادرات قطاع الطباعة والتغليف تساهم بحوالى 7 إلى 10% من صادرات مصر غير البترولية بشكل غير مباشر، وأن صادرات القطاع سجلت أكثر من مليار دولار فى 2022، كما يمثل القطاع 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، كما يوظف القطاع أكثر من 250 ألف فرصة عمل، الأمر الذى يجعله أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.