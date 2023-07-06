الفيومي: الدولة لا تسمح بوجود أي ممارسات احتكارية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إن الدولة تعمل على خفض السلع الغذائية وطرحها فى الأسواق بالسعر العادل، ولا تسمح بوجود أى ممارسات احتكارية.

وأضاف الفيومي، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع ارتفاع الأسعار نظرا للأزمات الاقتصادية العالمية، قامت الدولة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بإقامة معارض "أهلا رمضان" للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر مواقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بمراعاة نسبة التخفيض التي تقل عن الأسواق كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

ولفت إلى أن هناك دورا رقابيا للدولة على الاحتكار من خلال جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والقانون الخاص به، حيث يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة والتأكد من صحتها والإعلان عن نتائجها بشكل شفافية ومحاسبة المخطئ.

