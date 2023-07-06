الشرقاوي: نثمن جهود جهاز التمثيل التجاري المصري في دعم صادراتنا دوليا

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د. يسري الشرقاوي بحضور رئيس الجمعية ووفد من ٢٥ عضوا من أعضاء الجمعية، أمس، فعاليات مؤتمر وحفل تدشين بعنوان "الطريق إلى معرض التجارة البينية الحرة الأفريقية والذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة في نوفمبر المقبل في نسخته الثالثة ، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ( الافريكسامبنك).

ومن جانبه أعرب الدكتور يسري الشرقاوي، عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على اهتمامهم بالمشاركة في الفعاليات التي تعد بابا كبيرا لبناء جسور علاقات وتعارفات وتشبيك جيد يؤسس لمستقبل علاقات تجارية مميزة وفاعلة وأنه أهم أهداف المشاركات في مثل هذه اللقاءات والفعاليات .

وصرّح الشرقاوي للإعلام المتواجد في تغطية الحفل الذي اقيم امس باحد فنادق القاهرة، بأننا نتعشم أن تخرج النسخة الثالثة محققة الآمال والأهداف المنشودة من مثل هذه المعارض الدولية الكبري لاسيما ان النسخة سوف تدشن وتقام في ظروف اقتصادية دولية صعبة وقاسية للغاية لكن الأمل دوما قائم ومنعقد داخل القارة الأفريقية وعلى تفعيل ودعم توسيع المشاركات التجارية البينية الأفريقية الأمر الذي سيكون له بالغ الاثر الايجابي بالطبع علي كافة القطاعات الاولية قبل التجارة وهي الصناعة والزراعة .

وأشار الشرقاوي إلى أن البنوك الافريقية ومنها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يعمل بشكل متطور و باستدامة وقدم منصات كثيرة وادوات ومنتجات كثيرة مثل منصة " مانسا" وكذا نظام ( با بسي) كأحد أنظمة الدفع والسداد عبر العملات المحلية الافريقية الا ان هذه الانظمة والمنصات والبرامج والأدوات ستحتاج إلى وقت لتتفاعل معها وتستجيب لها الأنظمة الداخلية داخل حكومات والبنوك المركزية في دول القارة وكذا استجابة وتدريب القطاع الخاص الأفريقي علي مدي إمكانية تكثيف التفاعل الايجابي مع هذه الادوات المطروحة

وثمن الشرقاوي جهود جهاز التمثيل التجاري المصري برئاسة الوزير المفوض بحي الواثق بالله والوزير المفوض علي محمد باشا مدير ادارة افريقيا بالجهاز علي جهودهم التنسيقية الاخيرة في الشأن التجاري المصري ودعم مستوى الصادرات المصرية دوليا بصفة عامة وأفريقيا بصفة خاصة وان ما نشهده حاليا هو طفرة تحتاج توحيد وتضافر الجهود بين القطاع الخاص المصري والأجهزة والجهات الحكومية المعنية بشأن التجارة البينية الافريقية لاننا مازلنا نواجه كقطاع خاص تحديات جسام في العمل الأفريقي منها الجمارك والمنظومة الجمركية وكذا البنوك والتحويلات وايضا النقل بكافة وسائله وارتفاع اسعاره وتكاليفه

وشدّد الشرقاوي على ضرورة المضي قدما في عمليات البحث والتشاور والنقاش الجاد بين كافة المعنيين بالامر سواء حكوميا او خاصا في المجتمع الافريقي علي ضرورة دعم تفعيل مبدأ الصفقات المتكافئة بين دول القارة ولعل النسخة الثالثة القادمة والتي تحتضنها مصر تتولى عقد لقاءات ثنائية ومباحثات تخرج بتفعيل عدد من الصفقات المتكافئة بين دول القارة وتحديدا بين القطاع الخاص الافريقي برعايات حكومية.