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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سايس يتعدى على شخص بسبب ركنة سيارة بالإسكندرية

قولت الشرطة
قولت الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقا مدعوما بصور زعم خلاله (أحد الأشخاص "من ذوى الإحتياجات الخاصة" - مُقيم بمحافظة الإسكندرية) بقيام أحد الأشخاص "سايس" بالتعدى عليه بالضرب وإتلاف سيارته ، بدعوى إجباره على سداد مبلغ مالى نظير إستيقاف سيارته.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية من (أحد الأشخاص "من ذوى الإحتياجات الخاصة" وزوجته – مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتضررهما من قيام "السايس" المُشار إليه بمنع الأول من ترك سيارته أسفل العقار محل سكنهما ، على إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم قام خلالها المشكو فى حقه بالتعدى عليهما بالسب ومحاولة التعدى بالضرب على الشاكى.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته نفى ما نسب إليه وقرر قيام الشاكى بإيقاف سيارته أمام مدخل الجراج محل عمله الكائن أسفل العقار محل سكن الشاكيان ولدى قيامه بالتنبيه عليهما بعدم تكرار ذلك قاما بالتعدى عليه بالسب وقيام الشاكية الثانية بإلقاء القمامة عليه.. كما تبين أن المشكو فى حقه يزاول مهنة "سايس" بدون ترخيص بجراج كائن بدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن الاسكندرية التواصل الإجتماعي فيس بوك السايس النيابة العامة ذوي الاحتياجات الخاصة

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