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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من الرئيس البيلاروسي بشأن استخدام الأسلحة النووية في الحرب

الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن روسيا ستتشاور دائما مع بيلاروسيا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وأوضح لوكاشينكو في اجتماع مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية: "إذا كانت روسيا تريد استخدام الأسلحة النووية فستتشارو معنا بالتأكيد".

وأضاف رئيس بيلاروسيا: "لذلك لا داعي للقلق ليس لدينا نية لمهاجمة الولايات المتحدة أو ألمانيا أو بريطانيا، وبشكل عام لا نعتزم مهاجمة أي شخص باستخدام الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق، كشف رئيس بيلاروسيا، أنه يجري تطوير آلية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حال حدوث عدوان خارجي على البلاد.

وقال لوكاشينكو، إن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية موجود هنا وتم تكليفه مع وزير الدفاع ورئيس لجنة أمن الدولة بمهمة تحديد ترتيب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وأساس استخدامها هو الأوقات الصعبة، إذا ما تعرضنا لهجوم.

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