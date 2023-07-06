اقتصادية النواب توافق على قرارين لرئيس الوزراء بشأن ميناء بورسعيد

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما وافقت اللجنة علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.

الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار والتي تهدف الي تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.