مصرع شخص في انهيار منزل قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية

لقي شخص مصرعه في حادث انهيار عقار قديم من طابق واحد بحي الجمرك وسط مدينة الاسكندرية.

وحصل “صدى البلد” على الصور الأولى للعقار المنهار في 5 شارع بن عفيف خلف 34 شارع إسماعيل صبري، والمكون من دور أرضي ودور أول علوي.

وشدّد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، مع عمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المواطنين.