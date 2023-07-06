بعد محاولات التخلص من حياتها.. وفاة المغنية كوكو لي بسبب الاكتئاب

توفيت ليلة أمس المغنية كوكو لي، وذلك إثر محاولتها الانتحار خلال الأيام الماضية، ونقلها لأحد المستشفيات ، حيث مكثت فى العناية المركزة طيلة تلك المدة.

ورحلت كوكو لي عن عمر يناهز 48 عاما، وفقا لما أعلنته أسرتها ، حيث عانت خلال الفترة الماضية من حالة اكتئاب جعلتها تقدم على الانتحار .

كوكولي

نشأت كوكو لي فى هونج كون، وقد التي حازت أغنيتها في فيلم كروشينج تايجر وهيدن دراجون على جائزة أوسكار .

وكشفا شقيقاتها كارلو ونانسي لي ملابسات وفاة كولو لي قائلين "كوكو عانت من الاكتئاب لبضعة أعوام، ولكن حالتها تدهورت بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتابعتا: “على الرغم من أن كوكو سعت للحصول على مساعدة وبذلت كل ما في وسعها لمحاربة الاكتئاب، للأسف الشيطان بداخلها سلبها أفضل ما تملك”.

من هي كوكو لي

تعتبر كوكو لي واحدة من المغنيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ولدت في 13 يوليو 1992 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.

منذ صغرها، كان لديها شغف بالموسيقى وتعلمت العزف على العديد من الآلات الموسيقية مثل البيانو والجيتار.

امتلكت كوكو لي أسلوب غنائي متنوع يمزج بين البوب والريترو والهيب هوب ومن اشهر ألبوماتها “مومينتس بند” و ” واندروميدا “.

عملت مع العديد من الموسيقيين والمنتجين العالميين، واصدرت العديد من الألبومات والأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.