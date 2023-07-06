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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من سفارة السعودية بالكويت

السعودية والكويت
السعودية والكويت - علم

أصدرت السفارة السعودية في الكويت، بيانا عاجلا لمواطنيها الموجودين في الكويت  والراغبين بالقدوم إليها، إلى أنه ابتداءً من اليوم (الخميس) 6 يوليو 2023 ستعتمد دولة الكويت تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري.


وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد قالت إن ذلك بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت، فإن الوزارة أعلنت تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية وبشكل فوري من اليوم الخميس الموافق 2023/7/6.

وأكدت  الوزارة انه لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية.

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