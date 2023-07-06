عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في لقطة غير معتادة..يلين تصافح أحد أفراد الوفد الصيني 20 ثانية..شاهد

صدى البلد

وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الخميس، إلى بكين في زيارة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين، وتهدئة العلاقات في ظل التوتر المتزايد بين القوتين التجاريتين الكبريين.

كما نشرت وسائل الإعلام الصينية، فيديو يوضح اللحظات الأولى لوصول يلين إلى بكين، حيث ركز الإعلام الصيني على مصافحة يلين لأحد أفراد الوفد الصيني، الذي كان في استقبالها بالمطار. لما يقرب من 20 ثانية.

وتعتبر الزيارة التي تستمر حتى الأحد المقبل، هي الأولى ليلين إلى الصين منذ تعيينها في منصبها، وتأتي بعد بضعة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وتسعى يلين خلال زيارتها لبحث مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي وقضايا المناخ، وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية، والدعم الصيني لروسيا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا. كما ستلتقى خلالها بعدد من القادة الصينيين ورجال أعمال أمريكيين.

الخزانة الأمريكية الصين الوفد الصيني انتوني بلينكن أوكرانيا جانيت يلين وزير الخارجية أنتوني بلينكن وزيرة الخزانة الأمريكية ازمة الديون الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

توقيع عقوبات مغلظة على جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الإسماعيلي.. تعرف عليها

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

ترشيحاتنا

ينتظر معجزة في أوكرانيا.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن اقتراب انهيار الناتو

ليس محمد صلاح .. نجم ليفربول على رادار الدوري السعودي

حث عليه النبي.. عمل صالح يستغرق لحظة واحدة يغفر جميع ذنوبك

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ