تونس.. عدد من السفراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

ووفق موزاييك التونسية السفراء وهم على التوالي:

• فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة،

• واصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين،

• الصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل

• عادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.