عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. عدد من السفراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

الدبلوماسيين الجدد
الدبلوماسيين الجدد

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيّد،  اليوم الخميس  بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله تسليم أوراق اعتماد سفراء جدد لتونس في عدد من الدول الشقيقة والصديقة. 

ووفق موزاييك التونسية السفراء وهم على التوالي:

• فرهد خليف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية بالدوحة،

• واصف شيحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببرلين،

• الصحبي خلف الله، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببروكسيل

• عادل العربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية ببيكين.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

الاحتقان يسيطر علي تونس.. ماذا يحدث؟

تونس.. اشتباكات بين مواطنين ومهاجرين غير نظاميين في صفاقس

تونس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين قصر قرطاج رئيس الجمهورية اليمين الدستورى أوراق اعتماد الرئيس التونسي السفراء الجدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من قيس سعيد بشأن توطين المهاجرين في تونس

السيسي يلتقي قيس سعيد على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

ترشيحاتنا

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

ارتفاع كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة| فيديو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

رويترز: لقاء مرتقب بين بايدن وأردوغان في قمة حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ