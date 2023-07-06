عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنذار حريق كاذب.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان

شركة طيران البحر
شركة طيران البحر الأحمر

اضطرت طائرة مصرية تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، إلى الهبوط اضطراريا في مطار أكتوبيسك بكازاخستان، بعد وجود إنذار حريق كاذب بغرفة الأمتعة والعفش بالطائرة.

وبحسب مصادر بالشركة صرحت لصدى البلد، وقالت إن الرحلة التابعة الشركة (Red Sea) من طراز بوينج 800/737 كانت في طريقها من مطار شرم الشيخ الدولي ومتجهة إلى مطار  آستانا الدولي بكازاخستان، على متنها نحو 185 راكبا كازاخستانيا، بمجرد دخولها أجواء كازاخستان فوجئ قائد الرحلة بوجود إنذار من جهاز الحرائق على متن الطائرة يشير إلى وجود حريق في غرفة العفش على الطائرة.

على الفور اتخذ قائد الرحلة كافة الإجراءات طبقا لمعايير السلامة الدولية، وتواصل مع برج المراقبة بمطار أكتوبيسك، لطلب  الهبوط الاضطراري لوجود حريق، وتم السماح له بالهبوط، وبمجرد هبوط الطائرة بسلام تم إنزال الركاب وفحص غرفة العفش بالطائرة، وتبين وجود عطل في جهاز الإنذار ولا يوجد أي حريق على الطائرة.

وقالت المصادر، إنه بعد التأكد من سلامة الطائرة، استكملت رحلتها مرة ثانية إلى مطار آستانا في كازاخستان، وهي في طريق العودة بسلام إلى مطار شرم الشيخ الدولي مرة ثانية على متنها فوج سياحي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا مقطع فيديو منسوب لطائرة مصرية تابعة لشركة red sea تهبط اضطراريا في الساعة 4.30 فجرا في مطار أكتوبيس، بسبب  وجود إنذار بحريق داخل غرفة الأمتعة في الطائرة. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

سيدة تحاول اقتحام غرفة عمليات في مستشفى خاص بأكتوبر.. الحقيقة الكاملة| صور

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

ترشيحاتنا

بعد انفجار غواصتها “تيتان”.. “أوشن جيت” تعلن تعليق جميع العمليات الاستكشافية والتجارية

حسين الشحات : اخترت الأهلي من زمان .. وسعيد بالتجديد

إعلان عاجل من رئيس بيلاروس بشأن حرق المصحف في السويد

مصطفى بكري: فلسطين ستبقى مرفوعة الرأس ولن تستسلم

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص بالقانون

حكم رجل يتوضأ من ماء البحر ويتبول فيه .. هل يجوز شرعا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار طريقة عمل كباب الحلة بمذاق شهي

أخّرت الطائرة .. مسافرة أمريكية : هذا الراكب ليس إنسانًا

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ